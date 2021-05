Unglück in der Provinz Piemont

Seilbahn in Norditalien abgestürzt – neun Menschen sterben

23.05.2021, 14:16 Uhr | AFP, dpa, ds

Die Aufnahme der Feuerwehr zeigt eine abgestürzte Seilbahn in der norditalienischen Provinz: Elf Personen sollen sich in der Gondel aufgehalten haben. (Quelle: dpa)

Eine Seilbahn-Gondel ist im Urlaubsort Stresa abgestürzt. Neun Personen überlebten das Unglück nicht. Fotos zeigen ein Trümmerfeld.

Bei einem Seilbahnunglück in Verbano in der italienischen Provinz Piemont sind am Sonntag neun Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt worden, berichteten die Rettungskräfte. Laut italienischer Medien soll es sich dabei um Kinder handeln. Das Unglück ereignete sich demnach im Urlaubsort Stresa, der am Ufer des Lago Maggiore liegt.

Wie italienische Medien berichten, waren insgesamt elf Personen an Bord der Gondel der Stresa-Mottarone-Seilbahn, als es zu dem Unglück kam. Auf Fotos ist zu sehen, wie eine Gondel auf dem Boden vor einer Waldlichtung liegt. Trümmerteile sind weit verstreut. Laut Bergrettung waren zwei Hubschrauber im Einsatz. Ein Bergretter sagte "Rainews24": "Die Kabine der Seilbahn ist aus relativ großer Höhe gestürzt und am Fuß eines Waldes aufgeschlagen. Sie scheint erheblich zerstört zu sein, fast vollständig zusammengedrückt. Der Sturz war offensichtlich heftig."

Die bei Touristen beliebte Seilbahn verbindet in 20 Minuten den am Lago Maggiore gelegenen Urlaubsort Stresa mit dem fast 1.500 Meter hohen Berg, der einen spektakulären Blick auf die Alpen bietet. Das Unglück ereignete sich rund 300 Meter vor dem Gipfel. Der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zufolge wurde der Absturz vermutlich durch einen Kabelriss im obersten Bereich der Strecke verursacht.