Riesiger Hai sorgt für Panik auf Kreuzfahrtschiff

Spektakuläre Aufnahmen gehen um die Welt: Ein Hai umkreist ein Kreuzfahrtschiff, die Passagiere schreien vor Angst. Nutzer im Netz äußern eine aufsehenerregende Vermutung.



Es ist ein bildgewaltiges Naturschauspiel: Mutmaßlich ein Riesenhai schwimmt dicht heran an ein Kreuzfahrtschiff im Atlantik. Die Passagiere an Bord geraten in Panik. Doch wie gefährlich ist das Tier wirklich?