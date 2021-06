Wetter am Wochenende

Es wird sommerlich warm – doch hier drohen heftige Unwetter

Wetter am Wochenende: Wo es sommerlich warm wird und in welchen Regionen heftige Unwetter mit Überschwemmungen drohen, erklärt Michaela Koschak im Video. (Quelle: t-online)

Reichlich Sonne und angenehm warme Temperaturen – das Wochenende verwöhnt uns mit sommerlichem Wetter. In einigen Regionen wird die Freude aber getrübt. Dort drohen heftige Unwetter und sogar Überschwemmungen.

Das erste meteorologische Sommerwochenende verspricht in den kommenden Tagen auch sommerliche Temperaturen. Deutschland freut sich über reichlich Sonne beim Ausflug an den See oder in den Park. Doch vereinzelt drohen Unwetter mit bis zu 40 Litern Regen pro Quadratmeter. Das könnte für Hochwasser und Überschwemmungen sorgen.

In welchen Regionen es am Wochenende richtig sommerlich wird und wo mit heftigen Unwettern gerechnet werden muss, erklärt Expertin Michaela Koschak im Video oben oder direkt hier.

