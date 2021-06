Gewitter richten Schaden an

Unwetter in Deutschland: Fußgänger von Wasser eingeschlossen

05.06.2021, 20:19 Uhr | dpa

Hennef / Nordrhein-Westfalen: Die Feuerwehr kämpfte am Freitagabend gegen Kellerüberschwemmung durch den Starkregen an. (Quelle: dpa)

Vor allem in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen hat es am Freitagabend gestürmt, geblitzt und sehr viel geregnet. Mindestens ein Mensch starb, ein Kind erlitt nach einem Blitzeinschlag schwerste Verletzungen.

Vollgelaufene Keller und ein Blitzeinschlag: In der Oberpfalz richtete das Unwetter große Schäden an. In Niedersachsen half die Feuerwehr Menschen aus einer gefluteten Unterführung.

Auch am Samstag haben Unwetter in Deutschland für Schäden gesorgt. In Laatzen in Niedersachsen halfen Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr einer von Wasser eingeschlossenen 82-Jährigen und acht Jugendliche aus einer überfluteten Fußgänger-Unterführung. Das Wasser stand laut Feuerwehr etwa 30 Zentimeter hoch.

Bereits am Freitag hatten Unwetter die Rettungskräfte im Westen Deutschlands auf Trab gehalten. Mehr dazu lesen und sehen Sie hier.

Blitzeinschlag in Asylunterkunft

In der bayerischen Oberpfalz rückte die Polizei wegen Gewitter und Schauern zu etwa 20 Einsätzen aus. Neben den vollgelaufenen Kellern standen auch Straßenzüge unter Wasser, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Vor allem im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz richtete das Unwetter Schaden an.

Betroffen sei aber der ganze Regierungsbezirk. In einer Asylunterkunft in Vilseck (Landkreis Amberg-Sulzberg) schlug laut den Beamten ein Blitz in die Telefonleitung ein. Es brannte jedoch nicht, niemand wurde verletzt.

Drei Unfälle auf A 93

Der Starkregen verursachte auf der Autobahn 93 drei Unfälle. Aufgrund Aquaplanings waren die Wagen ins Schleudern geraten und krachten in die Leitplanke. Ein Mensch erlitt leichte Verletzungen. Bei Hamburg wurde wegen einer Gewitterwarnung das Golf-Turnier Porsche European Open unterbrochen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Samstag vor schweren Gewittern von der Nordsee bis nach Sachsen und Ostbayern gewarnt. Betroffen seien Teile der Bundesländer Bayern, Thüringen, Sachsen, Hessen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, wie die Meteorologen in Offenbach mitteilten. Es drohten örtliche Blitzschäden, Überflutungen von Kellern und Straßen sowie Hagelschäden an Gebäuden, Autos und auf Äckern.