Unwetterchaos in Deutschland

"Nie hab ich das erlebt": Innenstadt von Landshut komplett unter Wasser

29.06.2021, 20:49 Uhr | t-online, dpa

Land unter in Süddeutschland: In der vergangenen Nacht hatten Unwetter Teile Süddeutschlands fest in der Hand. (Quelle: t-online)

Starkregen und Unwetter versetzten Süddeutschland in Ausnahmezustand. In weiten Teilen Süddeutschlands wurde die höchste Unwetterwarnstufe ausgerufen.

In Hessen, der Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern haben die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun. Starkregen drückt die Gullydeckel nach oben, Autos bleiben stecken, die Zahl der Notrufe ist groß.

Heftige Gewitter, Starkregen und Sturmböen: Unwetter mit teils heftigen Regenfällen haben am Dienstagnachmittag Teile von Hessen, der Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern unter Wasser gesetzt.



Im bayerischen Landshut setzten die Wassermassen die gesamte Innenstadt unter Wasser und flossen mit hoher Geschwindigkeit durch die Straßen. Autos kamen kaum weiter, Nutzer in den sozialen Netzwerken posteten Videos und Fotos. "Da in der Altstadt hab ich meine Jugend verbracht. Nie hab ich das vorher erlebt", schreibt ein Nutzer.

In Landshut sprechen sie von "Landsflut". Und hier ist zu sehen, wohin das Wasser fließt. https://t.co/ES3Onajrq7">pic.twitter.com/ES3Onajrq7 — Lars Wienand (@LarsWienand) https://twitter.com/LarsWienand/status/1409947401557774338?ref_src=twsrc%5Etfw">June 29, 2021

Dutzende Notrufe in Hessen

Auch in Hessen setzten Unwetter Straßen unter Wasser. Allein in Darmstadt gingen bei der Feuerwehr bis zum frühen Abend rund 70 Notrufe ein, weil Wasser in Keller oder Souterrainwohnungen gelaufen war. Durch den Wasserdruck seien an mehreren Stellen Kanaldeckel nach oben gedrückt worden, teilte die Feuerwehr mit. In Frankfurt blieben Autos teils in überfluteten Unterführungen liegen.



Im Keller der Justizvollzugsanstalt Darmstadt-Eberstadt seien große Flächen überflutet worden, der Keller eines Studentenwohnheims stehe einen Meter unter Wasser. Rund 150 Kräfte der Feuerwehr waren dem Sprecher zufolge im Einsatz.

Auch im Nordosten der Pfalz gingen zahlreiche Notrufe wegen voll gelaufener Keller ein, teilte die Polizei mit. In Obersülzen hätten beispielsweise die Zufahrtsstraßen zeitweise gesperrt werden müssen, da die Ortschaft zum Teil überflutet wurde und das Wasser aus der Kanalisation herausgesprudelt sei.

Hunderte Einsätze im Südwesten

In Baden-Württemberg sorgten Gewitter und Starkregen bereits am Dienstagnachmittag für Zugausfälle und -verspätungen. In und um Stuttgart kam es zu Einschränkungen im Bahnverkehr. So war die Strecke zwischen Böblingen und Sindelfingen wegen eines Baums im Gleis zunächst gesperrt.

Unwetter in Stuttgart: Ein Polizeifahrzeug blinkt noch mit Blaulicht, nachdem es in einer überschwemmten Unterführung liegen geblieben ist. (Quelle: Andreas Rosar/dpa)



Die Stuttgarter Feuerwehr hatte nach eigenen Angaben schon am Montagabend bis in die frühen Morgenstunden am Dienstag 330 Einsätze gezählt. Auch nach Angaben der Polizei am Dienstagmorgen haben in Stuttgart der anhaltende Starkregen und Wind dazu geführt, dass diverse Tunnel in kürzester Zeit mit Wasser vollliefen.

Auch eine Streifenwagenbesatzung wurde am Charlottenplatz in Stuttgart in der Unterführung vom Wasser überrascht. Die Beamten mussten den Dienstwagen zurücklassen, wie die Stuttgarter Zeitung berichtet. In manchen Polizeirevieren seien die Keller vollgelaufen, sagte eine Polizeisprecherin dem Bericht zufolge.

Im Kreis Calw waren Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Abend schwer beschäftigt. Ein Sprecher der Polizei Pforzheim bestätigte der Deutschen Presse-Agentur überflutete Straßen, überlaufende Gullys und Erdrutsche in der Gemeinde Altensteig. Am Fluss Nagold wurde eine Mauer über einige Meter weggerissen.

Ein abgesoffenes Auto in Stuttgart: Überschwemmungen und Hagel sorgen im Südwesten für große Schäden. (Quelle: Andreas Rosar/dpa)

An der Staatsoper Stuttgart seien Teile der Dachverkleidung abgedeckt worden. Zudem seien Statuen von ihrem Sockel gefallen. "Ich stehe unter dem Dach und werde ganz schön nass", sagte der Intendant Viktor Schoner am Dienstagabend. Die Seitenbühne habe unter Wasser gestanden – teils sei der Regen über die Lampen ins Gebäude geflossen. 250 Gäste seien zur Zeit des Unwetters bei einem Liederabend in der Oper gewesen, niemand sei verletzt worden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Starkregen flutet Gemeinde

Die Deutsche Bahn meldete auf Twitter, dass ein Baum zwischen Stuttgart und Ulm auf dem Gleis liege. Fernverkehrszüge würden zurückgehalten und nach Möglichkeit umgeleitet, es komme zu Haltausfällen. Auch die Gäubahn sei vom Unwetter betroffen. Zwischen Horb und Rottweil sei die Strecke unterbrochen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Regenmassen in Altensteig: Nach heftigen Unwettern sind die Straßen in der Gemeinde in Baden-Württemberg überschwemmt. (Quelle: Aaron Klewer/dpa)

Der Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Calw, Udo Zink, sprach von ziemlich heftigen Überschwemmungen. Der Süden und Osten des Kreises seien besonders betroffen. Bäume würden auf Straßen und Gleisen liegen, Keller seien vollgelaufen. Die Leitstelle sei personell verstärkt worden. Er sprach von 150 Einsätzen in zwei Stunden. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Wie heftig die Schäden und Ausmaße des Unwetters sind, war zunächst unklar.

In einem Hotel in Besenfeld wurde das Hallenbad geflutet. Es gibt große Schäden. (Quelle: Aurel Alin Gal)

Der Starkregen flutete auch die Gemeinde Bösingen im Kreis Rottweil. Aufnahmen im Netz zeigen, wie Autos in den Eis- und Wassermassen versinken. Ein Sprecher der Polizei berichtete von 40 Einsätzen allein in der Gemeinde. Die Reutlinger Feuerwehr meldete am Abend im Auftrag des baden-württembergischen Innenministeriums, dass alle Notrufleitungen im Kreis Reutlingen überlastet seien. Die Bürger sollten nicht auflegen, sondern in der Leitung bleiben. Die Notrufannahme könne bis zu fünf Minuten dauern.

Auch in anderen Bundesländern gab es Unwetter

Auch über Rheinland-Pfalz und Teile Hessens zogen teils heftige Unwetter hinweg. In der Vorderpfalz habe es binnen kurzer Zeit 265 Einsätze aufgrund des Starkregenereignisses gegeben, teilte die Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen mit. Allein im Stadtgebiet Ludwigshafen waren es demnach 84 Einsätze, bei denen Wasser aus Kellern und Wohnungen gepumpt oder umgestürzte Bäume beseitigt wurden.

Auch in Bayern wütete das Unwetter am späten Montagabend bis tief in die Nacht. Innerhalb kürzester Zeit kam es zu 101 Feuerwehr- und 25 Rettungsdiensteinsätzen, wie die Stadt Würzburg mitteilte. Die Kräfte beseitigten demnach umgestürzte Bäumen, sicherten herumfliegende Teile, pumpten vollgelaufene Keller aus und sicherten überflutete Fahrbahnen ab.

Eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erklärte am Dienstagmorgen, dass noch kein Ende des Unwetters in Sicht sei. Zwar sei das aktuelle Unwetter, das sich über Baden-Württemberg und Bayern formiert habe, nun teilweise nach Tschechien gezogen, doch die Wetterlage bleibe komplex. Immer wieder komme es zu neuen Unwetterlagen. Vor allem der Starkregen und die Sturmböen seien weiterhin ein Problem.

Unfälle auf Autobahnen

Auf zwei Autobahnen in Rheinland-Pfalz kam es bei heftigen Regenfällen zu Unfällen mit Verletzten. Auf der A3 und der A48 gab es am späten Nachmittag im Bereich der Autobahnpolizei Montabaur insgesamt sieben Unfälle, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde ein Mensch schwer verletzt, drei weitere erlitten leichte Verletzungen. Insgesamt seien zwölf Fahrzeuge in die Unfälle verwickelt gewesen.

Das Wetter sorgte am Abend auch im Bereich der Bundesstraße 260 Bad Ems-Koblenz für Probleme. Dort wurden Straßenabschnitte überflutet, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr in Koblenz meldete am Abend Unwetter-Einsätze im gesamten Stadtgebiet.

Auch über Teile Hessens zogen am Abend Unwetter mit Blitz und Donner und viel Regen hinweg. Betroffen war zunächst insbesondere Südhessen. Bei Lützelbach im Odenwald wurde nach Angaben der Polizei wegen umgestürzter Bäume eine Landesstraße gesperrt. In Michelstadt wurde ein Gullydeckel hochgespült, auf einer Kreisstraße landete Geröll auf der Fahrbahn. In Dieburg schlug ein Blitz in ein Dach ein.