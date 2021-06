Unwetterchaos in Deutschland

Rettungskräfte arbeiten in der Nacht Hunderte Einsätze ab

30.06.2021, 05:11 Uhr | t-online, dpa

Unwetter über Frankfurt am Main: Einsatzkräfte waren auch in der Nacht im Dauereinsatz. (Quelle: Arne Dedert/dpa)

Heftige Gewitter, Starkregen und Sturmböen: In mehreren Bundesländern haben die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun. Gullydeckel werden nach oben gedrückt, Autos bleiben stecken, die Zahl der Notrufe ist groß.

Erneut haben Unwetter und vor allem starke Regenfälle in Teilen Deutschlands für Chaos gesorgt. Alleine in Frankfurt seien am Dienstagabend binnen zwei Stunden mehr als 600 Einsätze gemeldet worden, teilte die Feuerwehr am späten Dienstagabend mit.

Die starken Regenfälle mit Niederschlägen von bis zu 45 Liter/qm in kürzester Zeit hätten zu vollgelaufenen Kellern und Garagen, überfluteten Unterführungen und Durchfahrten geführt. Demnach überschwemmte der Regen die Fahrbahnen. In der Folge seien vielerorts Kanaldeckel nach oben gedrückt worden und hätten den fließenden Verkehr eingeschränkt. Auch Bahnen und Busse seien in manchen Stadtteilen zeitweise zum Erliegen gekommen.

Und aus Teilen Nordrhein-Westfalen kamen in der Nacht auf Mittwoch Berichte von überschwemmten Straßen und vollgelaufenen Kellern. "Im Ruhrgebiet arbeiten die Rettungskräfte noch hunderte Einsätze ab", berichtete der WDR. Besonders betroffen seien Bochum, Krefeld, Essen und Dortmund, der Kreis Unna und der Ennepe-Ruhr-Kreis.

In Bochum habe es ab Dienstagabend nach den Angaben der Feuerwehr so stark geregnet, dass in einigen Kellern das Wasser bis zur Decke stand. In Krefeld führte der Starkregen ebenfalls dazu, dass Keller, Straßen und Tiefgaragen geflutet worden, wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte. Dort habe eine Person zudem durch einen Sturz aufgrund der Wassermassen einen Knochenbruch erlitten.



Bis 02.00 Uhr in der Nacht seien bereits mehr als 2.000 Anrufe in der Leitstelle der Feuerwehr Krefeld eingegangen, davon mehr als 800 Notrufe. Mehrere Anrufer meldeten, dass Sie mit ihren Fahrzeugen in überfluteten Unterführungen, aber auch auf der offenen Straße in den Wassermassen stecken geblieben waren und sich nicht mehr aus eigener Kraft aus den Fahrzeugen befreien konnten.

Innenstadt von Landshut komplett unter Wasser

In Bayern hatten heftige Unwetter am Dienstag den Bahnverkehr beeinträchtigt. In Landshut stand in Teilen der Stadt das Wasser in den Straßen, Sturzbäche gingen nieder. Zahlreiche Bäume stürzten um, Keller liefen voll. Bei der Landshuter Feuerwehr gingen mehr als 600 Notrufe ein, wie ein Sprecher der Integrierten Leitstelle am Dienstagabend erklärte. Berichte über verletzte Personen gab es aus ganz Bayern zunächst nicht. Nutzer in den sozialen Netzwerken posteten Videos und Fotos. "Da in der Altstadt hab ich meine Jugend verbracht. Nie hab ich das vorher erlebt", schrieb ein Nutzer.

In Landshut sprechen sie von "Landsflut". Und hier ist zu sehen, wohin das Wasser fließt. pic.twitter.com/ES3Onajrq7 — Lars Wienand (@LarsWienand) June 29, 2021

Zum Anpfiff des EM-Fußballspiels Deutschland gegen England zogen Starkregen, Blitz und Donner über Landshut, wie ein Polizeisprecher sagte. Es gab Sturzbäche, verschlammte Straßen, weggeschwemmte Autos, ausgespülte Gullydeckel, umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller, beschädigte Stromkästen und Öltanks, wie der Lagedienst der integrierten Leitstelle Landshut, Mirko Olzem, die Situation beschrieb. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen aber niemand. "Das war ein Unwetter, wie es nur alle fünf bis zehn Jahre vorkommt", ergänzte er.

Eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bestätigte am Mittwochmorgen, dass vor allem der heftige Starkregen manchen Regionen Deutschlands heftig zugesetzt habe. Zeitweise seien etwa 30 Liter Niederschlag pro Stunde auf die Straßen geprasselt. Die Unwetter, die zunächst Bayern erfasst hatten, seien dann in den frühen Morgenstunden des Mittwochs Richtung Norden gezogen.

Dutzende Notrufe in Hessen

Auch in Hessen setzten Unwetter am Dienstag Straßen unter Wasser. Allein in Darmstadt gingen bei der Feuerwehr bis zum frühen Abend rund 70 Notrufe ein, weil Wasser in Keller oder Souterrainwohnungen gelaufen war. Durch den Wasserdruck seien an mehreren Stellen Kanaldeckel nach oben gedrückt worden, teilte die Feuerwehr mit. In Frankfurt blieben Autos teils in überfluteten Unterführungen liegen.



Ein Auto in einer überfluteten Unterführung in Frankfurt am Main: Der Wasserdruck drückte mehrere Kanaldeckel nach oben. (Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa)



Im Keller der Justizvollzugsanstalt Darmstadt-Eberstadt seien große Flächen überflutet worden, der Keller eines Studentenwohnheims stehe einen Meter unter Wasser. Rund 150 Kräfte der Feuerwehr waren dem Sprecher zufolge im Einsatz.

Auch im Nordosten der Pfalz gingen zahlreiche Notrufe wegen voll gelaufener Keller ein, teilte die Polizei mit. In Obersülzen hätten beispielsweise die Zufahrtsstraßen zeitweise gesperrt werden müssen, da die Ortschaft zum Teil überflutet wurde und das Wasser aus der Kanalisation herausgesprudelt sei.

Bahnverkehr im Südwesten lahmgelegt

Der Fernverkehr der Deutschen Bahn wurde in Teilen von Bayern und Baden-Württemberg von den Unwettern lahmgelegt. Die Unterbrechungen sollten nach Bahnangaben voraussichtlich bis in die späten Abendstunden am Dienstag anhalten. Betroffen waren demnach Verbindungen zwischen Stuttgart und München, Stuttgart und Nürnberg, zwischen Erfurt, Nürnberg und München, zwischen Fulda und München sowie zwischen Frankfurt (Main) und Passau. Mehr dazu lesen Sie hier.