Geplanter Eingriff

Papst Franziskus wegen Operation in Krankenhaus

04.07.2021, 16:50 Uhr | dpa, t-online

Wegen eines Eingriffs am Dickdarm befindet sich Papst Franziskus in einem Krankenhaus. Der Eingriff soll noch am Sonntag erfolgen und war offenbar schon länger geplant.

Papst Franziskus ist für eine geplante Darm-Operation in einem Krankenhaus in Rom aufgenommen worden. Wie der Heilige Stuhl am Sonntagnachmittag weiter mitteilte, befindet sich das Oberhaupt der katholischen Kirche in der Poliklinik Agostino Gemelli. Demnach handelt es sich um einen Eingriff am Dickdarm. Die Ärzte wollten den Eingriff noch am Sonntag vornehmen. Franziskus hat nach Vatikan-Angaben eine Darmkrankheit. Diese kann mitunter Schmerzen und Beschwerden in der Bauchgegend verursachen.

Konkret soll es sich bei der Erkrankung laut Vatikan um eine Divertikulitis handeln. Am Mittag hatte der Papst wie üblich noch sein Angelus-Gebet von seinem Fenster am Petersplatz abgehalten.