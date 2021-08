Sprunghafte Anstiege in den Landkreisen

Corona-Karte zeigt: In zwei Bundesländern zeigen die Inzidenzen einen gefährlichen Trend

Animation schlüsselt auf: In diesen beiden Bundesländern zeigt sich ein gefährlicher Trend, ein anderes Bundesland überrascht als Positivbeispiel. (Quelle: t-online)

Die Bundesregierung appelliert an die Deutschen, sich impfen zu lassen. Ein Blick auf die Daten zeigt, warum: Flächendeckend steigen die Inzidenzen, in einigen Regionen sogar sprunghaft. (Quelle: t-online)

Corona-Animation: Gefährlicher Trend in zwei Bundesländern

Die Bundesregierung appelliert an die Deutschen, sich impfen zu lassen. Ein Blick auf die Daten zeigt, warum: Flächendeckend steigen die Inzidenzen, in einigen Regionen sogar sprunghaft.

Die Stadt Kiel meldete am Freitag als erster deutscher Kreis seit Monaten eine Inzidenz von über 100. Ein Warnzeichen, dass die vierte Corona-Welle offenbar vor der Tür steht oder sogar schon begonnen hat – und nicht das einzige. Die Daten des Robert Koch-Instituts lassen einen klaren Trend erkennen.

Flächendeckend steigen die Inzidenzen in den deutschen Landkreisen und Städten. Es gibt allerdings regionale Unterschiede. In zwei Bundesländern stiegen die Infektionszahlen mit dem Coronavirus im Verlauf der letzten drei Wochen sprunghaft an. Ein anderes Bundesland sendet dagegen überraschend positive Signale.

In welchen Gebieten sich gerade ein besorgniserregender Corona-Trend zeigt und welches Bundesland eine gegenteilige Entwicklung melden kann, erfahren Sie in unserem Video direkt hier oder oben im Artikel.