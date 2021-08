Ursache noch unklar

Berichte: Löschflugzeug offenbar in der Türkei abgestürzt

14.08.2021, 15:38 Uhr | t-online

Ein Löschflugzeug bekämpft einen Großbrand in der Türkei (Archivfoto): Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar. (Quelle: imago/Xinhua)

Im Süden der Türkei soll Medienberichten zufolge ein Löschflugzeug abgestürzt sein. Das Flugzeug soll in der Region Bertiz im Waldbrand-Einsatz gewesen, und dabei abgestürzt sein.

Such- und Rettungstrupps sollen in die Absturzgegend entsandt worden sein, so übereinstimmende Medienberichte. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung sei das Flugzeug für die Generaldirektion für Forstwirtschaft im Einsatz gewesen. Wie es zu dem Flugzeugunglück kommen konnte, ist noch unklar.

In den sozialen Medien wurden Videos geteilt, auf welchen die Unglücksstelle zu sehen sein soll. Diese zeigen eine aufsteigende Rauchwolke. Die Echtheit der Videos wurde noch nicht offiziell bestätigt.

Im Südwesten der Türkei tobten in den vergangenen zwei Wochen die größten Wald- und Buschfeuer in der Geschichte des Landes. Zehntausende Hektar Wald entlang der Küste brannten nieder.