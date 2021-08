Polizei sucht nach möglichen Opfern

Flutwelle in Höllentalklamm reißt Brücke und Menschen mit sich

16.08.2021, 17:09 Uhr | dpa, sle, AFP

Höllentalklamm bei Grainau (Archivfoto): In der Schlucht wurde eine Brücke eingerissen. (Quelle: Peter Schickert/imago images)

Es ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in den deutschen Alpen: die Höllentalklamm. Jetzt hat sich dort ein schweres Unglück ereignet. Rettungskräfte suchen nach den Opfern.

Nach Starkregen hat eine Flutwelle in der Höllentalklamm nahe Garmisch-Partenkirchen am Montag eine Brücke und mehrere Menschen mitgerissen. Einige von ihnen seien gesichtet worden und sollten geborgen werden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim. Andere Menschen würden noch vermisst.

Bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen würden nun die Maßnahmen koordiniert. Neben etlichen Streifenfahrzeugen aus der Region sei auch ein Polizeihubschrauber angefordert worden. Rund 100 Helfer seien im Einsatz, hieß es.

Vor einem Jahr hatten schwere Unwetter den Weg durch die Höllentalklamm unpassierbar gemacht. Gut 60 Bergwanderer saßen auf der Höllentalangerhütte fest und wurden schließlich mit Hubschraubern ausgeflogen.

Die touristisch erschlossene Höllentalklamm nahe Grainau – ein tiefer und enger Einschnitt im Muschelkalk – bildet auf einer Länge von gut einem Kilometer das Ende des Höllentals im Zugspitzmassiv.