Unfall in Stolberg

Motorradfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß

22.08.2021, 10:41 Uhr | dpa

Polizei im Unfalleinsatz: In Stolberg ist ein Biker frontal mit einem Auto zusammengestoßen. (Quelle: Fotostand/Reiss/imago images)

In der Nähe von Aachen ist am Samstagabend ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 51-Jährige krachte frontal in einen entgegenkommenden Wagen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, krachte der 51-Jährige in Stolberg (Städteregion Aachen) ersten Ermittlungen zufolge beim Überholen frontal in einen entgegenkommenden Wagen.



Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb der Mann noch am Unfallort. Der 28-jährige Autofahrer erlitt einen Schock.