Flieger kracht in Bürogebäude

Rumänischer Milliardär stirbt bei Flugzeugabsturz in Mailand

03.10.2021, 23:04 Uhr | dpa, AFP

Maschine stürzt in Bürogebäude: Aufnahmen vom Unglücksort in Mailand zeigen das Ausmaß der Zerstörung. (Quelle: t-online)

Bei einem Flugzeugunglück in Italien sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine war kurz nach dem Start am Flughafen Mailand-Linate abgestürzt. (Quelle: t-online/Reuters)

Mailand: Kleinflugzeug stürzt in Bürogebäude

Ein Flugzeug ist in ein Bürogebäude gestürzt, acht Menschen sind tot. Es handelt sich um die Maschine und Familie von Dan Petrescu, einem der reichsten Männer Rumäniens.

Beim Absturz eines Leichtflugzeugs am Stadtrand von Mailand sind der rumänische Milliardär Dan Petrescu und sieben weitere Menschen ums Leben gekommen. Die einmotorige Maschine vom Typ Pilatus PC-12 war mit Petrescu als Pilot vom Flughafen Linate in Mailand gestartet, um nach Olbia auf der italienischen Ferieninsel Sardinien zu fliegen. Wie die Flugaufsichtsbehörde ANSV mitteilte, stürzte die Maschine nur wenige Minuten später in San Donato Milanese ab.

Augenzeugen berichteten, die Maschine sei bereits in Flammen aufgegangen, bevor sie in der Stadt südöstlich von Mailand abstürzte. Sie landete auf einem Bürogebäude, das sich in Renovierung befand.

Petrescu hatte auch die deutsche Staatsbürgerschaft

Petrescu, der nach Angaben der Zeitung "Corriere della Sera" auch die deutsche Staatsbürgerschaft hatte, war einer der reichsten Menschen Rumäniens. Er hatte eine Baufirma geleitet und mehrere große Geschäfte und Einkaufszentren besessen. Mit Petrescu verunglückten unter anderem seine 65-jährige Frau und ihr 30-jähriger Sohn San Stefano. Auch ein Kind sei unter den Absturzopfern, berichteten "Corriere della Sera" und die italienische Nachrichtenagentur AGI.

Der Mailänder Bürgermeister Beppe Sala und der Bürgermeister von Donato Milanese, Andrea Checchi, besuchten die Absturzstelle. Staatsanwältin Tiziana Siciliano sagte laut "Corriere della Sera", der Flugschreiber der Unglücksmaschine sei geborgen worden.

"Der Aufprall war verheerend", sagte Carlo Cardinali von der Feuerwehr Mailand laut Nachrichtenagentur Ansa.