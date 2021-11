Suche läuft

Zeugen sahen Angriff: Mann von zwei Haien attackiert

06.11.2021, 12:52 Uhr | AFP

Suche am Strand von North Fremantle: Im westlichen Australien wird ein Mann gesucht, der wohl von zwei Haien angegriffen wurde. (Quelle: Richard Wainwright/imago images)

Vermisstenfall in Australien: Ein Mann ist an der Westküste wohl von zwei Haien angegriffen worden. Zeugen hatten die Attacke beobachtet. Nun wird der Schwimmer gesucht.

An der Westküste Australiens wird ein Mann nach einem mutmaßlichen Hai-Angriff vermisst. Die Wasserschutzpolizei koordiniere derzeit die Suche in einem Gebiet südlich von Perth, erklärte die Polizei am Samstag. Der Fernsehsender ABC berichtete, dass Menschen von einem Boot aus Zeuge eines Angriffs eines Weißen Hais sowie eines Tigerhais auf einen Schwimmer geworden seien.

Die Bootinsassen warnten daraufhin die anderen Menschen am Strand. "Das Verhalten der Zeugen war heldenhaft und sehr mutig", sagte die stellvertretende Inspektorin der westaustralischen Polizei, Emma Barnes.

Nach Angaben der Umweltschutzorganisation Taronga Conservation Society Australia wäre dies der 18. Hai-Angriff in Australien in diesem Jahr. Bei den bisherigen Angriffen starben zwei Menschen. Im vergangenen Jahr gab es nach offiziellen Angaben 26 Hai-Attacken, von denen acht tödlich verliefen.