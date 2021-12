"Finde das erbärmlich"

Im Video: Lauterbach erhebt sich – doch der CDU-Mann hat ein anderes Ziel

Am Dienstag ging es im Deutschen Bundestag hoch her: Bei der Debatte um eine mögliche Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen führte Unionspolitiker Jan-Marco Luczak zu zwei Auseinandersetzungen.

Im Bundestag sind am Dienstag die Pläne von SPD, FDP und Grünen zur Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen kontrovers diskutiert worden. Auch CDU-Politiker Jan-Marco Luczak sprach dabei am Rednerpult und kritisierte die Ampel. Karl Lauterbach meldete sich daraufhin per Zwischenfrage zu Wort und konterte – doch CDU-Mann Luczak wetterte lieber in eine andere Richtung weiter.

Die doppelte Auseinandersetzung, in die auch der designierte Gesundheitsminister Lauterbach verwickelt war, sehen Sie gleich hier oder oben im Video.