Kein Führerschein

Autofahrer will nach Unfall auf drei Reifen fliehen

18.12.2021, 11:29 Uhr | AFP

Eine Ampel in Aachen (Archivbild): Ein Mann hat einen Unfall gebaut, er hatte keinen Führerschein. (Quelle: Rudolf Gigler/imago images)

Ein 22-jähriger Mann rammt mit hoher Geschwindigkeit eine Ampel. Mit dem beschädigten Wagen will er weiterfahren, doch die Flucht misslingt. Zudem hat er keinen Führerschein – zumindest noch nicht.

Mit nur noch drei Reifen am Auto hat ein junger Mann nach einem Unfall in Nordrhein-Westfalen versucht, vom Unfallort zu fliehen. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, verlor der 22-Jährige bei Herzogenrath mit hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Fußgängerampel. Durch die Wucht wurden Beifahrertür und Vorderreifen abgerissen. Dennoch versuchte der Mann, seine Fahrt fortzusetzen.

Laut Polizei kam der Mann aus Würselen bei Aachen noch etwa hundert Meter weit, bevor sein Fahrzeug endgültig liegenblieb. Die alarmierten Beamten stellten bei ihm Alkoholgeruch fest und nahmen ihn zur Blutprobe mit. Dabei stellten sie zudem fest, dass der Mann keinen Führerschein hatte – er besucht demnach gerade eine Fahrschule.

Die Fahrstunden kann sich der Mann laut Polizei nun erstmal sparen. Die gewonnene "Freizeit" könne der Mann stattdessen "in ausgedehnte Spaziergänge investieren", erklärten die Beamten. Sein Auto erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden, die Ampel wurde völlig zerstört. Der Gesamtschaden soll sich laut Polizei auf 50.000 Euro belaufen.