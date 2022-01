Tief Annette baut sich auf

Animation zeigt: So geballt kommt jetzt der Winter zurück

Von einem Tag zum nächsten zehn Grad Temperatur-Unterschied: Das droht jetzt in Teilen Deutschlands. Ein Tiefdruckgebiet zieht herein – mit Folgen. Es gibt nicht nur starken Sturm und Regen. (Quelle: t-online)

Von einem Tag auf den nächsten zehn Grad Temperaturunterschied: Das droht jetzt in Teilen Deutschlands. Ein Tiefdruckgebiet zieht heran – mit Folgen. Es gibt nicht nur starken Sturm und Regen.

Bis zu 17 Grad in Weil am Rhein: Solche Temperaturen lassen in Deutschland aktuell fast vergessen, dass erst Anfang Januar ist. Doch spätestens am Mittwoch ist damit vorerst Schluss: "Annette" bringt den Winter zurück. In der Folge kann es nicht nur verbreitet wieder schneien und auf den Straßen gefährlich glatt werden.

Wo es stürmt und kräftig regnet, in welchen Gebieten Sie sich auf weiße Flocken einstellen können und welche Regionen sonniges Winterwetter erleben werden, sehen Sie hier oder oben im Video.