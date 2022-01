Vorfall bei Lanzarote

Video zeigt: Condor-Maschine mit deutschen Urlaubern gerät in Not

Boeing startet – und bleibt nicht lange in der Luft

Es ist der Alptraum eines jeden Urlaubers im Flugzeug: Plötzlich sind Knallgeräusche zu hören, Funken schlagen aus dem Triebwerk. Der Boeing-Pilot muss sofort reagieren.

Eine Boeing-Maschine der deutschen Fluggesellschaft Condor ist auf dem Rückflug von Lanzarote nach Deutschland in Schwierigkeiten geraten. Hintergrund waren Probleme am rechten Triebwerk. Aufnahmen von Augenzeugen und der Flughafen-Webcam machten den Vorfall sicht- und hörbar. An Bord waren 209 Urlauber auf dem Weg nach Hamburg, doch der Pilot musste notlanden.

