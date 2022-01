Crash in Wiesbaden

Unfallopfer flüchtet im Rausch – und lässt Kinder verdutzt zurück

10.01.2022, 07:48 Uhr | AFP

Polizei trifft am Unfallort ein (Symbolbild): Ein angetrunkener 43-Jähriger hat am Sonntag in Wiesbaden einen Unfall verursacht. (Quelle: lausitznews.de/imago images)