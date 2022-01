Verfahren gegen Gegendemonstranten

Im Video: Medizinstudenten stellen sich "Querdenkern" entgegen

14.01.2022, 09:06 Uhr | hak, rtr, dpa

Sie wollten ein Zeichen gegen den "Spaziergang" von Corona-Gegnern setzten: Aufnahmen zeigen, wie sich Studenten in Dresden vor das Uniklinikum stellten – doch nun müssen sie mit Folgen rechnen.

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Donnerstagabend in Dresden einen Demonstrationszug gegen die Corona-Maßnahmen verhindert. In Telegram-Gruppen war laut den Beamten zu einem sogenannten "Spaziergang" aufgerufen worden – mit Start in der Nähe des Universitätsklinikums.

Die Polizei leitete außerdem 22 Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Menschen ein, die den Protest verhindern wollten. Dabei gehe es um Verstöße gegen die zu dem Zeitpunkt geltende sächsische Corona-Verordnung, sagte ein Polizeisprecher. Demnach waren nur zehn Teilnehmer bei Versammlungen erlaubt.

Welche Verstöße die Beamten auf Seiten der Protestierenden ahndeten und wie sich Medizinstudierende den "Querdenkern" entgegenstellen, sehen Sie im Video hier oder oben im Text.