Mann stürzt in den Tod

Kletterunfall am Ben Nevis – 23 Menschen gerettet

10.03.2022, 00:41 Uhr | dpa, aj

Dramatische Rettungsaktion am höchsten Gipfel Schottlands: Einsatzkräfte haben 23 Bergsteiger vom Ben Nevis geholt. Für einen 28-Jährigen kam die Hilfe jedoch zu spät.

Bei einem Kletterunfall mehrerer Bergsteiger am höchsten Gipfel Schottlands, dem Ben Nevis, ist nach Medienangaben ein Mann gestorben. Zwei weitere Personen wurden verletzt.



Wie der Nachrichtensender Sky News berichtete, wurden bei der Rettungsaktion am Mittwoch insgesamt 23 Menschen in Sicherheit gebracht. Ein 28-jähriger Mann wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Nach ersten Erkenntnissen war er in den Tod gestürzt. Ein 29-Jähriger und ein 37-Jähriger wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Das Wetter und die sich verschlechternden Sichtverhältnisse hatten dem Bericht zufolge die Kletterer bei ihrer Tour überrascht. 50 freiwillige Bergretter beteiligten sich demnach an einer groß angelegten Suchaktion.



Zudem seien Soldaten aus Edinburgh den Verunglückten zur Hilfe geeilt. Die Soldaten nahmen laut Sky News zum Zeitpunkt des Unglücks an einem Abenteuertraining auf dem Ben Nevis teil.

Immer wieder Todesfälle

Die Bergrettung in der Region Lochaber in den schottischen Highlands teilte mit, sie habe in den vergangenen fünf Tagen zwölf Notrufe erhalten, bei dreien davon habe es Todesfälle gegeben. Sky News berichtete, es sei der sechste Todesfall in den letzten zwei Wochen in den schottischen Bergen. Ein weiterer Mann werde auf einem benachbarten Berg vermisst.

Der Ben Nevis ist mit rund 1.345 Metern auch der höchste Berg des Vereinigten Königreichs.