Nato-Flugzeug stürzt bei Manöver in Norwegen ab

19.03.2022, 01:18 Uhr | t-online, wan

Bei einer Nato-Übung in Norwegen hat es einen Flugzeugabsturz gegeben. Es wurden Trümmer eines US-Flugzeugs gesichtet. Die Unglücksstelle kann wegen schlechten Wetters derzeit nicht erreicht werden.

Während der Nato-Übung "Cold Response" in Norwegen hat es am Freitag ein Unglück gegeben. Ein amerikanisches Militärflugzeug vom Typ V-22 Osprey soll nach Berichten der Zeitung Verdens Gang abgestürzt sein. Die Trümmer seien nahe der Stadt Beiarn in Nordland gefunden worden. Über das Schicksal der Besatzung wurden keine Angaben gemacht.

Der Vorfall wurde auch vom norwegischen Verteidigungsministerium bestätigt. Auf seiner Webseite schrieb die Behörde, dass sich vier Personen an Bord befunden haben sollen. Es hätte eigentlich um 18 Uhr Ortszeit in Bodø landen sollen, kam dort aber nie an.

Rettungsarbeiten wegen schlechtem Wetter schwierig

Um 18.26 Uhr sei eine Rettungsmission begonnen worden, drei Stunden später haben man erste Trümmer gefunden worden. Wegen des schlechten Wetters konnte die Unglücksstelle zunächst nicht erreicht werden.

Unklar ist derzeit, ob die Besatzungsmitglieder Amerikaner waren. Gegenüber Verdens Gang bestätigte ein Sprecher der US Navy lediglich, dass man den Vorfall zusammen mit den norwegischen Behörden untersuche.

Bei dem Flugkörper handelt es sich nach Angaben des norwegischen Verteidigungsministeriums um einen Bell-Boeing V-22 Osprey-Flugzeug. Es ist ein amerikanisches zweimotoriges Militärflugzeug, das wie ein Hubschrauber startet und landet, die Triebwerke dreht und in der Luft wie ein Flugzeug fliegt.

Das Nato-Manöver "Cold Response" wird alle zwei Jahre durchgeführt und begann am 14. März und soll am 10. April enden. Es geht dabei um Training in schwierigen klimatischen Bedingungen. Etwa 30.000 Soldaten aus 27 Ländern nehmen an der Übung teil. Im Jahr 2021 verunglückte ein schwedisches Hercules-Flugzeug. Russland wurde nach einem Bericht der Tagesschau auch in diesem Jahr von dem Manöver informiert und als Beobachter eingeladen, lehnte aber offenbar ab.