Unglück in Russland

Tote bei Gasexplosion in Wohnhaus bei Moskau

11.04.2022, 21:31 Uhr | dpa

Immer wieder kommt es zu Gasexplosionen in Russland – so auch am Montag in einem Wohngebäude nahe Moskau. Mehrere Menschen kamen ums Leben, weitere wurden verletzt.

Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus bei Moskau sind sechs Menschen gestorben. Weitere 20 Bewohner seien bei dem Unglück in dem fünfstöckigen Gebäude im Ort Stupino südlich der russischen Hauptstadt verletzt worden, teilte der Zivilschutz mit. Sechs von ihnen würden in Krankenhäusern behandelt.



In Russland kommt es immer wieder zu Gasexplosionen – etwa, weil Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten werden. Mancherorts ereignen sich solche Unglücke auch dann, wenn Menschen ihre Wohnungen mithilfe des Gasherdes heizen wollen.