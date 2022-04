Zwei Festnahmen

Polizei sperrt wegen Einsatz Bahnhof in Offenburg

20.04.2022, 13:40 Uhr | t-online, wan

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges (Symbolbild): In Offenburg sperrte die Polizei den Bahnhof weiträumig ab. (Quelle: Fotostand/imago images)

In der Nacht zum Mittwoch gab es am Bahnhof im badischen Offenburg einen Großeinsatz der Polizei. Der Bahnverkehr wurde eingestellt. Zwei Männer wurden in Gewahrsam genommen.

Nach einem Bericht der Badischen Zeitung hat es am Bahnhof Offenburg in Baden am Mittwochabend eine Bombendrohung gegeben. Die Bundespolizei Baden-Württemberg bestätigte auf Twitter, dass es einen Einsatz gäbe und der Bahnhof gesperrt sei.

Nach Informationen der Badischen Zeitung habe die Polizei einen jungen Mann festgenommen. Dessen Rucksack soll das Interesse der Beamten geweckt haben – es könnte sich eine Bombe darin befunden haben. Angeblich sei zuvor eine entsprechende Drohung eingegangen. Die Webseite Baden Online berichtet gar von zwei Festnahmen. Das bestätigte die Polizei Offenburg später auch. Ein verdächtiger Gegenstand konnte nicht gefunden werden, weiter Details wurden aber nicht genannt. Nach Mitternacht wurde die Sperrung des Bahnhofs wieder aufgenommen. Die Ermittlungen dauern noch an.

Rund um den Bahnhof waren mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten zu sehen, das Gelände war weiträumig abgesperrt. Zuvor war wohl auch der nahegelegene Bahnhof in Lahr gesperrt gewesen, soll aber wieder offen sein.