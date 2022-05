Aktualisiert am 07.05.2022 - 03:16 Uhr

Aktualisiert am 07.05.2022 - 03:16 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Astronaut Maurer in K├Âln eingetroffen

K├Âln (dpa) - Nach seiner R├╝ckkehr zur Erde ist der Astronaut Matthias Maurer am fr├╝hen Samstagmorgen in Deutschland angekommen. Um 00.40 Uhr stieg er auf dem milit├Ąrischen Teil des Flughafens K├Âln/Bonn aus einer Maschine der Luftwaffe.

"Ich bin sehr gl├╝cklich", sagte Maurer nach seiner Ankunft. Er sei zwar noch etwas wacklig auf den Beinen, f├╝hle sich ansonsten aber pudelwohl. Der Saarl├Ąnder hatte rund ein halbes Jahr an Bord der Internationalen Raumstation ISS verbracht. Am Freitagmorgen war eine Raumkapsel mit Maurer und drei US-Amerikanern vor der K├╝ste Floridas gelandet. Bei seiner Ankunft in K├Âln wurde Maurer von dem nordrhein-westf├Ąlischen Ministerpr├Ąsidenten Hendrik W├╝st (CDU) sowie Freunden und Angeh├Ârigen herzlich begr├╝├čt.