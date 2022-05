Maurer und drei US-Kollegen dockten am Donnerstagmorgen an Bord einer "Crew Dragon"-Kapsel von der Internationalen Raumstation ISS ab, wie auf Live-Bildern der US-Raumfahrtbeh├Ârde Nasa zu sehen war.

Am Freitagmorgen deutscher Zeit soll die Kapsel im Meer vor der K├╝ste des US-Bundesstaats Florida landen. Am sp├Ąten Freitagabend wird Maurer, wenn alles nach Plan l├Ąuft, zur├╝ck in Deutschland erwartet. Er soll am milit├Ąrischen Teil des Flughafens K├Âln/Bonn landen.