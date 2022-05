In einigen Regionen wurden demnach Windgeschwindigkeiten von 40 Metern pro Sekunde statt der vorhergesagten 25 Meter pro Sekunde erreicht. Der starke Wind werde voraussichtlich noch "mindestens vier bis sechs Stunden" anhalten, fügte Urss hinzu. Die Behörden hätten benachbarte Gebiete um Hilfe gebeten. Diese werde jedoch "im besten Fall erst in einigen Stunden eintreffen".

Der Gouverneur ordnete an, den Strom in einem Teil der Region abzuschalten. Ausgenommen seien lediglich lebenswichtige Einrichtungen, Tankstellen und Wasserversorgungssysteme.

Krieg in der Ukraine erschwert Brandbekämpfung in Russland

Flächenbrände sind in Sibirien nichts Ungewöhnliches – in den vergangenen Jahren nahmen sie jedoch gefährliche Ausmaße an. Vom Frühjahr bis in den Herbst hinein sind die Einsatzkräfte in Sibirien damit beschäftigt, Waldbrände zu löschen, die vor allem durch Trockenheit, hohe Temperaturen und Missachtung der Brandschutzregeln entstehen.