W├Ąhrend der Fl├╝ge ist Sellmann Pilotin - und Touristenf├╝hrerin, die ihren Passagieren erkl├Ąrt, was sie da unten am Boden sehen. "Man muss das berichten, weil von der Luft sehen alle Geb├Ąude irgendwie anders aus." Am liebsten macht sie das im Sonnenuntergang. "Wenn man wieder gen S├╝den fliegt, dann sieht man die Sonne, wie sie in den ganzen Geb├Ąuden reflektiert - orange, rot, das sieht wirklich sch├Ân aus."

Der komplizierteste Luftraum der USA

Vor kurzem konnte sie sogar ihren Cousin und dessen Verlobte mitnehmen. "Das war der erste Besuch aus Deutschland seit zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie. Sie mussten nicht bezahlen und durften einfach mit auf den Flug kommen, und es war wirklich so lange her, dass man mit der Familie etwas machen konnte, das war richtig sch├Ân."

Gleichzeitig muss sie w├Ąhrenddessen aber nat├╝rlich ihre Umgebung im Auge behalten und mit allen zust├Ąndigen Stellen kommunizieren - und das in dem, wie Sellmann sagt, neben Los Angeles betriebsamsten und damit kompliziertesten Luftraum des Landes.

"Als sie mir im Vorstellungsgespr├Ąch damals die Flugkarte gezeigt haben, bin ich fast rausgelaufen. Ich kam aus Hawaii, wo es einen Flughafen auf jeder Insel gibt und fast gar keine Kommunikation. Man kann quasi fliegen, wo man hin will. Die ersten Monate in New York war ich wirklich ├╝berw├Ąltigt, einfach weil so viel auf dem Radio kommuniziert wird und es all die verschiedenen Luftr├Ąume gibt - von den Flugh├Ąfen LaGuardia, John F. Kennedy und Newark, und die sind ja alle ├╝berlappend. Aber jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Man muss sich eigentlich nur daran gew├Âhnen und wissen, mit wem man reden muss."

Passiert sei auch zum Gl├╝ck noch nie etwas. "Es gab schon ein paar Situationen, wo man gedacht hat, das sollte ich vielleicht nicht noch mal machen. Aber Schlimmeres als dieser Gedanke ist noch nicht passiert."

Unz├Ąhlige Flugzeuge und Helikopter bev├Âlkern jeden Tag den Himmel ├╝ber New York - und gerade die Hubschrauber, ob von der Polizei, zum Transport von Gesch├Ąftsleuten oder f├╝r Touristen-Rundfl├╝ge, sorgen mit ihrem L├Ąrm immer wieder f├╝r Beschwerden der Einwohner. Tausende Anrufe gehen nach Angaben der st├Ądtischen Beh├Ârden jedes Jahr ein.