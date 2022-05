Eine Obduktion am Vortag hatte ergeben, dass das M├Ądchen an Verletzungen durch "scharfe Gewalteinwirkung im Halsbereich" starb, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Bei dem Jungen h├Ątten multiple innere Verletzungen zum Tod gef├╝hrt. Sie seien auf einen Sturz aus gro├čer H├Âhe zur├╝ckzuf├╝hren. Die Gr├╝nde f├╝r den Sturz seien Teil der Ermittlungen, "die wegen des Verdachts des Mordes gef├╝hrt werden", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hanau .

Auch am Donnerstagnachmittag hatte es nach ihren Angaben im Rahmen der umfassenden Fahndung noch keine Festnahme gegeben. Zur Identit├Ąt des Mannes ├Ąu├čerte sich die Sprecherin mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht. Bereits am Vortag hatte sie von einem mutma├člichen famili├Ąren Hintergrund der Tat gesprochen, weitere Details waren offen geblieben. Die Geschwister lebten in der Wohnung, in der das Verbrechen geschah.