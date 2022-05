Die Extremtemperaturen setzen sich in dem Land fort: Eine Wetterorganisation sieht darin eine Folge des Klimawandels. Auch in den kommenden Tagen ist keine Entspannung zu erwarten.

Pakistan hat am Freitag erneut rekordverdächtige Temperaturen von fast 50 Grad Celsius gemeldet. Der Höchstwert wurde nach Angaben von Meteorologen mit 49,5 Grad in Jacobabad in der Provinz Sindh gemessen. Der Wetterdienst sagte ähnlich hohe Temperaturen in den kommenden Tagen voraus.