Die Frau sei dann bei Lürschau nahe der Autobahnausfahrt Schleswig/Schuby von einem Lastwagen erfasst worden und noch vor Ort gestorben. Ihren Tod habe der 34-Jährige in Kauf genommen, sagte die Staatsanwältin. Er ließ sich am Tatort widerstandslos festnehmen. Er kam zunächst in ein psychiatrisches Krankenhaus und später in Untersuchungshaft. Der Lastwagenfahrer konnte nicht ermittelt werden.

Am Montagmittag sagten zwei Ersthelfer vor der 1. Großen Strafkammer aus. Eine Krankenschwester, die von Flensburg aus auf dem Weg zur Arbeit nach Rendsburg war, kam als erste am Ort des Geschehens an. Sie sei gegen 6.05 Uhr an der Unfallstelle vorbeigefahren und habe ein Auto mit drei geöffneten Türen gesehen, sagte die Zeugin. Sie habe die Geschwindigkeit daraufhin gedrosselt und gesehen, dass vor dem Wagen eine Person gelegen habe. Sie habe gestoppt und die Person zunächst angesprochen, dann aber gesehen, dass diese nicht mehr lebe. Dass es sich dabei um eine Frau handelte, habe sie erst nicht erkannt.

Die Zeugin setzte eigenen Angaben zufolge einen Notruf ab und bemerkte dann einen Mann, der am Auto stand und sich über den Beifahrersitz ins Auto beugte. Sie sprach ihn demnach an und leuchtete ihn mit der Taschenlampe ihres Handys an. Daraufhin habe er sich mit einem Messer in der Hand zu ihr umgedreht und etwas in einer ihr unverständlichen Sprache gesagt, berichtete die Frau. Sie habe sich bedroht gefühlt, auch weil das Messer auf sie gerichtet gewesen sei. Insgesamt habe der Mann auf sie einen abwesenden, nicht ansprechbaren Eindruck gemacht. Auch der zweite Ersthelfer, der wenige Minuten später ankam, sagte vor Gericht, der Mann habe aufgewühlt und aufgebracht gewirkt. Kontakt zu ihm habe er aber nicht gehabt.