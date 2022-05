Als Seehofer Merkels Hand nicht wollte

Wie tief das Ritual Handschlag f├╝r uns ist, das zeigen Situationen, die sich die meisten vor der Pandemie wohl in ihren k├╝hnsten Tr├Ąumen nicht vorstellen konnten. Man erinnere sich an die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihren Innenminister Horst Seehofer. Bei einem Treffen Anfang M├Ąrz 2020 hob Seehofer entschuldigend abwehrend die H├Ąnde, als Merkel mit ausgestreckter Hand auf ihn zuging. Die Kanzlerin erkannte das, was neuerdings quasi ein Missgeschick war, sofort - zog die Hand zur├╝ck und beide lachten.

Nach einigen Corona-Monaten klagte der britische S├Ąnger Ronan Keating: "Ich f├╝rchte, wir werden uns weniger ber├╝hren, es wird vielleicht auch weniger W├Ąrme geben", sagte der Popstar im Juli 2020. "Ein guter Handschlag bedeutet einfach etwas." Und siehe da: Selbst Politiker - und sogar die britische K├Ânigin Elizabeth - gaben sich in den vergangenen Wochen schon wieder herzlich die Hand. Die Szene zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und dem britischen Premierminister Boris Johnson d├╝rften viele aus ihrem Alltag kennen: Einer reicht die Hand, der andere bietet erstmal noch die Faust zum Gru├č.

"So viel N├Ąhe zuzulassen ist ein Risiko."

Tats├Ąchlich brauche der Mensch den Handschlag nicht unbedingt, wohl aber die Begr├╝├čung quasi als Friedenszeichen, sagt die Verhaltensbiologin Imme Gerke. Und doch ist das Handgeben, was viele schon seit der Kindheit machen, essenziell: "Wir m├╝ssen mit der Geste vertraut sein, damit sie ihren beruhigenden Effekt auf uns aus├╝bt." Was gut gemeint aber fremd sei, kann auf den anderen sogar bedrohlich wirken. "Deswegen kommt der Handschlag zur├╝ck. Er ist uns vertraut. Je vertrauter desto beruhigender." Besonders in s├╝dlicheren Gefilden ist eine andere Geste besonders vertraut: das K├╝sschen auf die Wange. Und obwohl es noch mehr N├Ąhe mit sich bringt, auch mit Blick auf Infektionsrisiken geradezu abenteuerlich wirkt - auch dieses Ritual ist wieder da. Die Franzosen begr├╝├čen sich l├Ąngst wieder mit "Bisous", die Italiener entdecken langsam aber sicher ihre "Baci" wieder.

Nach zwei Jahren Abstand erscheint vielen aber auch der H├Ąndedruck als Ber├╝hrung mit neuen oder losen Bekannten fast intim. Ist das nicht ganz sch├Ân viel N├Ąhe? "Das ist genau der Punkt", sagt die Expertin. "So viel N├Ąhe zuzulassen ist ein Risiko. Wenn diese riskante Situation gut ausgeht, empfinden wir das als sehr angenehm. So entstehen soziale Bindungen."

Die Hand als Informationskanal

F├╝r den einen oder anderen ist es etwas zu viel N├Ąhe - vor allem nach zwei Jahren gr├╝beln ├╝ber Viren, Ansteckungen und Abstand. Diejenigen, die das H├Ąndesch├╝tteln "jetzt befremdlich finden, haben es entweder schon immer befremdlich gefunden, das aber in der t├Ąglichen Routine ├╝berspielt - oder sind sich der Notwendigkeit und der Funktion der Begr├╝├čung nicht bewusst", sagt Gerke. Denjenigen r├Ąt die Verhaltensbiologin, sich eine andere Form der Begr├╝├čung auszusuchen und diese so lange zu ├╝ben - rund 30 Mal allein vorm Spiegel - bis sie sich vertraut anf├╝hlt.