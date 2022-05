Die insgesamt vier Insassen ├╝berlebten die Abst├╝rze ihrer Maschinen in Ober├Âsterreich am Sonntag unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Einer der Piloten (62) flog mit seinem Sohn (25) in Alt├Âtting los. Der andere (61) hob mit einem Passagier (74) in Eggenfelden ab. Nachdem sie die deutsch-├Âsterreichische Grenze ├╝berquert hatten, flogen sie gemeinsam auf ihrer Route nach Ungarn weiter. Aus noch ungekl├Ąrter Ursache kollidierten die Flieger jedoch bei Reichraming. Beide Piloten l├Âsten die Notfallschirme der Flugzeuge aus, die die Abst├╝rze abbremsten. Die Flugzeuge krachten in einen Wald und verkeilten sich zwischen B├Ąumen. Einsatzkr├Ąfte mussten zwei der M├Ąnner aus 10 bis 15 Metern H├Âhe abseilen.