Nach Tornado-Chaos: Sommer pausiert in Deutschland

Drei Tage nach dem verheerenden Unwetter mit zerstörerischen Tornados dauerten die Arbeiten zur Beseitigung der SturmschĂ€den auch am Montag an – vor allem in Nordrhein-Westfalen, wo Tief "Emmelinde" besonders heftig wĂŒtete. So blieben nach den massiven TornadoschĂ€den beispielsweise in Paderborn und Lippstadt am Montag mehrere Schulen und Kitas geschlossen. Wann sie wieder öffnen, ist noch unklar. Die Abiturienten mĂŒssen aber trotzdem ran. FĂŒr die teilweise noch anstehenden AbiturprĂŒfungen und Klausuren wĂŒrden aktuell alternative Orte gesucht, hieß es.