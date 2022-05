Auch Infektiologe Tenenbaum erwartet keine gro├če Ausbreitung unter Kindern und Jugendlichen: "Es ist extrem unwahrscheinlich, dass sich in der momentanen Lage in Europa Kinder mit Affenpocken anstecken." Es seien auch keine F├Ąlle bekannt, "in denen sich Affenpocken in Europa innerhalb von Familien ausgebreitet haben". "Daher brauchen sich Eltern aktuell keine Sorgen zu machen."

Lauterbach hat Pressekonferenz angek├╝ndigt

Am Dienstagmittag will sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Rande des Deutschen ├ärztetages in Bremen zum Vorgehen nach dem Auftreten der ersten F├Ąlle von Affenpocken in Deutschland ├Ąu├čern. An der Pressekonferenz sollen auch ├ärztepr├Ąsident Klaus Reinhardt und der Pr├Ąsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, teilnehmen.

Die oppositionelle Unions-Bundestagsfraktion forderte Lauterbach auf, eine Aufkl├Ąrungskampagne auf den Weg zu bringen. "Minister Lauterbach muss die Bev├Âlkerung durch eine ausf├╝hrliche Kommunikationsoffensive ├╝ber die Risiken der Affenpocken informieren, um eine unn├Âtige Panikmache zu verhindern", sagte der Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger (CSU) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag).

Krankenhausgesellschaft mahnt: Wachsam sein

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) mahnte, wachsam zu sein. "Corona hat uns gelehrt, sehr genau die Entwicklung weltweit zu betrachten. Denn in einer globalisierten Welt verbreiten sich nicht nur G├╝ter schnell, sondern auch Krankheiten", sagte Verbandschef Gerald Ga├č dem RND. "Aber nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse m├╝ssen wir keine Affenpocken-Pandemie bef├╝rchten."

Anfang Mai war ein Affenpocken-Fall in Gro├čbritannien nachgewiesen worden ÔÇô Experten zufolge kursierte der Erreger da aber wohl bereits in vielen L├Ąndern. Der erste Fall in Deutschland war aus Bayern gemeldet worden, inzwischen gab es auch Meldungen aus weiteren Bundesl├Ąndern wie Berlin, Sachsen-Anhalt und Baden-W├╝rttemberg.