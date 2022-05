Mehr als 40 Verletzte nach Reisebus-Unfall

Bei der Kollision eines Reisebusses mit einem Auto sind in Unterfranken 41 Menschen verletzt worden. Drei von ihnen kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die anderen Opfer hĂ€tten leichte Verletzungen erlitten. Nach dem Unfall sei die Bundesstraße 469 bei Laudenbach in beide Richtungen gesperrt worden. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit vielen KrĂ€ften vor Ort.