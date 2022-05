Berlin (dpa) - Die Corona-Infektionen und -Klinikaufnahmen gehen nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) weiter deutlich zurĂŒck. Die Sieben-Tage-Inzidenz sei im Vergleich zur Vorwoche um 28,8 Prozent gesunken, teilte das RKI in seinem Wochenbericht fĂŒr die Zeit vom 16. bis 22. Mai mit.

Es registrierte 350 Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen unter den BundeslÀndern hatten Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen.

Die Zahl der gemeldeten Infektionen pro Woche sank bundesweit von 408.406 auf 290.885. Angesichts dieser Zahlen schĂ€tzt das RKI die GefĂ€hrdung fĂŒr die Bevölkerung jedoch weiterhin als hoch ein. Die Impfung habe nicht an Bedeutung verloren, schreibt das RKI. Insbesondere Menschen aus Risikogruppen und ab 70 Jahren sollten sich mit einer zweiten Auffrischimpfung vor schweren Erkrankungen schĂŒtzen.

In diesen Altersgruppen sinken Inzidenzen

Im Vergleich zur Vorwoche sanken die Inzidenzen dem RKI zufolge in allen Altersgruppen weiter. Am stĂ€rksten war der RĂŒckgang demnach bei den FĂŒnf- bis NeunjĂ€hrigen mit 40 Prozent, gefolgt von den Null- bis VierjĂ€hrigen mit 38 Prozent. Aber auch in den Altersgruppen ĂŒber 70 Jahre sanken die Inzidenzen um 24 bis 30 Prozent.