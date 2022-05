Luxusyacht in Urlaubsort steht in Flammen

Verz├Âgerungen und Bauarbeiten Easyjet streicht mehr als 200 Fl├╝ge Von dpa , jro Aktualisiert am 28.05.2022 - 15:56 Uhr Lesedauer: 1 Min. Easyjet-Flugzeug (Symbolbild): F├╝r die kommenden Tage hat die britische Airline zahlreiche Ausf├Ąlle angek├╝ndigt. (Quelle: David Parry/PA Wire/dpa-bilder)

Startprobleme bei Easyjet: Die britische Airline hat f├╝r die kommenden Tage zahlreiche Fl├╝ge abgesagt. Auch am Berliner Flughafen kam es zuletzt zu Ausf├Ąllen.

Der britische Billigflieger Easyjet hat f├╝r die kommenden knapp zwei Wochen mehr als 200 Fl├╝ge gestrichen. Dies sei notwendig, um einen verl├Ąsslichen Service aufrechterhalten zu k├Ânnen, teilte das Unternehmen am Samstag mit. Pro Tag sollen bis zum 6. Juni etwa 24 Fl├╝ge vom Londoner Flughafen Gatwick betroffen sein. Neben den anstehenden Feierlichkeiten zum Thronjubil├Ąum von Queen Elizabeth II. stehen in England auch Schulferien an.

Am Donnerstag hatte Easyjet wegen eines Softwarefehlers bereits rund 200 Fl├╝ge streichen m├╝ssen. Die nun anstehenden Ausf├Ąlle sollen mit den Problemen vom Donnerstag nicht in Verbindung stehen, wie die BBC berichtete. Stattdessen sollen Verz├Âgerungen an den Flugh├Ąfen, Bauarbeiten sowie Einschr├Ąnkungen in der Flug├╝berwachung eine Rolle spielen. Kunden sollen umbuchen oder Erstattungen beantragen k├Ânnen, hie├č es vom Unternehmen.

Einzelne Ausf├Ąlle am BER

Betroffen waren am Donnerstag auch einzelne Verbindungen am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER). Einem Bericht der "Bild" zufolge war daf├╝r vor allem ein ungew├Âhnlich hoher Krankenstand unter den Mitarbeitern verantwortlich.

Gestrichene Fl├╝ge am BER sind deshalb auch am Wochenende und in den kommenden Tagen nicht auszuschlie├čen. Easyjet versuche, den Personalmangel durch Reservecrews aufzufangen, sagte eine Unternehmenssprecherin gegen├╝ber "Bild".