Viele Tote in GedrÀnge bei Kirchenveranstaltung in Nigeria

Verteilungsaktion mit tragischem Ende – in Nigeria kam es vor einer Kirche zu einem Massenansturm auf kostenlose Lebensmittel. Mehr als 30 Menschen kamen dabei ums Leben.

In einem GedrĂ€nge bei einer Kirchenveranstaltung im SĂŒden Nigerias sind mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere Menschen wurden bei dem Vorfall in der Stadt Port Harcourt verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das GedrĂ€nge entstand, als an einer Kirche Lebensmittel fĂŒr BedĂŒrftige verteilt wurden.