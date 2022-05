Sechsjährige Ukrainerin stirbt nach Unfall auf A4

Aktualisiert am 29.05.2022 - 17:45 Uhr

Auf der A4 ist eine junge ukrainische Familie in eine schwere Kollision verwickelt worden. Zuvor waren sie auf der Standspur zum Stehen gekommen. Eine Tochter ├╝berlebte den Unfall nicht.

Ein sechsj├Ąhriges M├Ądchen ist nach einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Erfurt in Richtung Frankfurt am Main gestorben. Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte, wurden bei dem Unfall vier weitere Menschen schwer verletzt.