"Einen besonderen Dank an das Team Whitebit, das die TrophĂ€e fĂŒr 900.000 US-Dollar gekauft hat und jetzt rechtmĂ€ĂŸiger Besitzer unserer TrophĂ€e ist", teilte die Band Kalush Orchestra am Sonntagabend mit. Bei Whitebit handelt es sich um ein ukrainisches Unternehmen, das eine Kryptobörse betreibt, also eine Online-Handelsplattform, auf der sich KryptowĂ€hrungen kaufen, verkaufen und tauschen lassen. Am Abend war die Band auch bei der WohltĂ€tigkeitsveranstaltung "Save Ukraine - #StopWar" am Brandenburger Tor in Berlin angekĂŒndigt.