Washington (dpa) - Der Ehemann der Vorsitzenden des US-Repr├Ąsentantenhauses, Nancy Pelosi, ist wegen Trunkenheit am Steuer vor├╝bergehend festgenommen worden.

Paul Pelosi sei in der Nacht zum Sonntag im Bundesstaat Kalifornien alkoholisiert von der Polizei angehalten worden, berichteten mehrere US-Medien ├╝bereinstimmend. Dies geht auch aus einer Auflistung der ├Ârtlichen Polizei in Napa County zu j├╝ngsten Festnahmen hervor. Der 82-J├Ąhrige wurde demnach um kurz vor Mitternacht festgenommen und wenige Stunden sp├Ąter auf Kaution wieder freigelassen.

Die Nachrichtenseite "The Hill" zitierte einen Sprecher von Nancy Pelosi (82) mit den Worten, die Demokratin kommentiere die "private Angelegenheit" nicht. Sie sei zu der Zeit nicht in Kalifornien, sondern an der US-Ostk├╝ste gewesen.