Tödliches UnglĂŒck auf einer Klassenfahrt: In Italien ist ein Jugendlicher bei einem abendlichen Badeausflug gestorben. Er war mit zwei MitschĂŒlern in den Comer See gesprungen – trotz Badeverbots.

Ein 17 Jahre alter SchĂŒler aus Deutschland ist am Wochenende bei einem Badeunfall am Comer See gestorben. Der Jugendliche kam am Freitagabend in dem beliebten See in Norditalien ums Leben, wie die Polizei in Como am Montag der Deutschen Presse-Agentur bestĂ€tigte. Er sei zwar aus dem Wasser gezogen worden, die Wiederbelebungsversuche blieben dann aber erfolglos.