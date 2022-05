Jedes Jahr kosteten Herstellung und Konsum von Tabak mehr als acht Millionen Menschenleben, 600 Millionen B├Ąume, 200.000 Hektar Land sowie 22 Milliarden Tonnen Wasser und setzten rund 84 Millionen Tonnen klimasch├Ądliches Kohlendioxid (CO2) frei, rechnet die WHO in einem neuen Bericht unter dem Titel "Tabak: Vergiftung unseres Planeten" vor. Die CO2-Menge entspreche dem Aussto├č von etwa 17 Millionen benzinbetriebenen Autos j├Ąhrlich.

Tabakprodukte enthielten ├╝ber 7000 giftige Chemikalien, die beim Wegwerfen in die Umwelt gelangten, sagte R├╝diger Krech, Direktor f├╝r Gesundheitsf├Ârderung bei der WHO, zum heutigen Weltnichtrauchertag. Rund 4,5 Billionen Zigarettenfilter landen demnach jedes Jahr in Ozeanen und Fl├╝ssen, auf B├╝rgersteigen und B├Âden und an Str├Ąnden.

F├╝r WHO forderte L├Ąnder und St├Ądte auf, die Industrie bei der Beseitigung der Tabakreste st├Ąrker in die Pflicht zu nehmen. Au├čerdem solle die Politik ein Verbot von Zigarettenfiltern in Betracht ziehen. Diese enthielten Mikroplastik und tr├╝gen stark zur Plastikverschmutzung bei. Ihr gesundheitlicher Nutzen sei hingegen nicht nachgewiesen, so die WHO.