Die Funkstille mit einem Passagierflugzeug auf dem Weg nach Rom alarmiert die Behörden. Paris befĂŒrchtet einen Terrorakt und bringt Kampfjets in Position. Am Ende verliert der Pilot seinen Job.

Der plötzliche Kommunikationsausfall mit der Maschine, die am 30. April von New York City auf dem Weg nach Rom war, habe zu Terror-Alarm in Frankreich gefĂŒhrt. Zwei Kampfjets seien in Bereitschaft versetzt worden, um neben dem Flugzeug herzufliegen. Doch nach zehn Minuten habe die Fluggesellschaft ihre Piloten erreichen können, der Alarm wurde aufgehoben.