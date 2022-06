"2021 war insgesamt ein einsatzreiches Jahr, aber ein erfolgreiches fĂŒr die DLRG", sagte die neue VerbandsprĂ€sidentin Ute Vogt am Donnerstag bei ihrer ersten Jahresbilanz-Pressekonferenz in Goch am Niederrhein. "Unsere Retterinnen und Retter waren oft zur Stelle und haben so einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass erneut weniger Menschen in Deutschland ertrunken sind", betonte die im vorigen Oktober als erste Frau an die Spitze der DLRG gewĂ€hlte Vogt.

Extrem gefordert waren die Wasserretter in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2022 wÀhrend der verheerenden Flut- und Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Dort retteten die EinsatzkrÀfte besonders viele Menschen. Dies schlug sich auch in der Bilanz nieder: In beiden BundeslÀndern zusammengenommen gab es 641 Lebensrettungen. "Was unsere EinsatzkrÀfte wie auch alle anderen Helferinnen und Helfer in dieser Nacht geleistet haben, verdient allerhöchsten Respekt", betonte der Chef des DLRG-Landesverbandes Nordrhein, Stefan Albrecht. "Es war der umfangreichste Einsatz in der Geschichte unseres Landesverbandes."