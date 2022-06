W├Ąhrend der Corona-Pandemie entwickelte sich Paraguay dann zu einem Dorado von Impfgegnern, Querdenkern und rechten Verschw├Ârungsideologen. Allein im vergangenen Jahr lie├čen sich nach Angaben der paraguayischen Migrationsbeh├Ârde 3440 Deutsche in Paraguay nieder. Die deutsche Botschaft in Asunci├│n sch├Ątzt, dass insgesamt etwa 26.000 Deutsche in Paraguay leben.

Eine davon ist die Kolonie Para├şso Verde, die vor einigen Jahren von dem ├Âsterreichischen Ehepaar Erwin und Sylvia Annau in Caazap├í begr├╝ndet wurde und die aktiv um deutsche Impfgegner als Neusiedler wirbt. "Ich bin ein Querdenker, so lang ich denken kann", schreibt Erwin Annau auf seiner Internetseite. Wegen Verst├Â├čen gegen die Quarant├Ąnebestimmungen r├╝ckte in der Hochzeit der Pandemie die Staatsanwaltschaft an und wunderte sich ├╝ber bewaffnete Wachposten vor den Toren der Siedlung.