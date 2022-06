Aktualisiert am 03.06.2022 - 14:48 Uhr

Aktualisiert am 03.06.2022 - 14:48 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Mehrere Tote bei Zugungl├╝ck in Garmisch-Partenkirchen

Der Regionalzug sei gegen Mittag Richtung M├╝nchen unterwegs gewesen. Es sei nicht ausgeschlossen, dass zum Ferienbeginn viele Sch├╝ler in der Bahn waren. Der Zug sei vermutlich entgleist, so ein Sprecher der Bundespolizei - warum, ist zun├Ąchst unklar.

Drei Waggons seien umgekippt. "Die Menschen werden durch die Fenster gezogen", sagte der Bundespolizei-Sprecher. Das Ungl├╝ck ereignete sich gegen 12.15 Uhr im Ortsteil Burgrain in den Loisachauen. Unter den Verletzten seien "alle Altersgruppen".

Der Pressesprecher des Polizeipr├Ąsidiums Oberbayern S├╝d, Stefan Sonntag, sagte, es seien Anrufe von B├╝rgern eingegangen, dass ein Zug entgleist sei. Erste Leichtverletzte seien geborgen. Sie w├╝rden in einem nahegelegenen Geb├Ąude gesammelt. Auch Angeh├Ârige seien schon vor Ort. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Die Bahn sperrte die Strecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Oberau. Z├╝ge aus Richtung M├╝nchen wenden vorzeitig in Oberau. Aus Richtung Mittenwald wenden die Z├╝ge vorzeitig in Garmisch-Partenkirchen. Ersatzverkehr sei in Planung, hie├č es auf Twitter.