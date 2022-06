Zuvor hatte der DWD bereits wechselhaftes Wetter angekĂŒndigt. Die Unwettergefahr sei am Pfingstsonntag am grĂ¶ĂŸten gewesen. Am Pfingstmontag werde es dann "etwas weniger turbulent", sagte Magdalena Bertelmann vom DWD in Offenbach am Samstag. Das Unwetter verlagere sich in den Norden und Nordosten.

So wird das Wetter in der nÀchsten Woche

Zum Start in die neue Woche wird sich das Wetter wieder beruhigen. "Am Pfingstmontag wird die feuchtwarme Luft grĂ¶ĂŸtenteils aus Deutschland abgedrĂ€ngt, einzig am Alpenrand halten sich noch Reste davon, sodass es dort am Nachmittag wieder ein paar Gewitter geben kann", sagte Marcus Beyer vom DWD am Sonntag in Offenbach. Auch im Rest des Landes gebe es eine deutliche Wetterberuhigung. Meteorologen hatten fĂŒr Sonntag in Teilen Deutschlands vor teils krĂ€ftigen Gewittern gewarnt.

Am Montag ziehen den Prognosen zufolge im Osten und Nordosten die NiederschlĂ€ge ab. Im Nordwesten und Norden bleibt der Himmel stĂ€rker bewölkt und es kann etwas Regen geben. In SĂŒdbayern ist es laut DWD zunĂ€chst lĂ€nger sonnig, am Nachmittag können Schauer und einzelne Gewitter auftreten. Die Höchstwerte erreichen in der NordwesthĂ€lfte 18 bis 24 Grad, in der SĂŒdosthĂ€lfte 23 bis 27 Grad.

Am Dienstag zeigt sich der Himmel demnach wechselnd bis stark bewölkt, im Nordwesten und im westlichen Mittelgebirgsraum werden einzelne Schauer erwartet. SĂŒdlich der Donau bleibt es vielfach bedeckt, mit schauerartig verstĂ€rkten und lĂ€nger andauernden NiederschlĂ€gen und einzelnen Gewittern. Die Temperaturen erreichen im Nordwesten und am Alpenrand 17 bis 20 Grad, sonst 20 bis 24 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mĂ€ĂŸiger westlicher Wind und an der Nordsee werden einzelne Windböen erwartet.

Am Mittwoch ist es in der OsthĂ€lfte laut den Meteorologen wechselnd wolkig mit lĂ€ngeren sonnigen Abschnitten. In der WesthĂ€lfte verdichten sich die Wolken, dort werden fĂŒr den Nachmittag schauerartige NiederschlĂ€ge vorhergesagt, vereinzelt auch Gewitter mit Starkregen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 25 Grad, im Umfeld der See und im höheren Bergland 16 bis 20 Grad.