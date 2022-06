Tourismus Warum der Imagewandel Mallorcas vorerst gescheitert ist Von dpa 05.06.2022 - 08:10 Uhr Lesedauer: 3 Min. Strand von Arenal: Auf Mallorca scheint es fast so, als hÀtte es nie einen Corona-Stillstand gegeben. (Quelle: Clara Margais/dpa./dpa)

Palma (dpa) - Mallorca ist wieder da. Die deutschen Urlauber genießen die StrĂ€nde und erfreuen sich am Ballermann und an anderen Orten der Insel am sommerlichen Wetter. Hier scheint es fast so, als hĂ€tte es nie einen Corona-Stillstand gegeben.

"Es ist alles wie immer. Ich kann keine Unterschiede feststellen", sagt Mario Bröder erfreut. Der Urlauber aus Koblenz muss es wohl wissen: Es sei schon das 43. Mal, dass er hier ist.

"Wenn ich nach der Ankunft am Flughafen die erste Palme sehe, fĂŒhle ich mich zuhause. AlcĂșdia ist meine zweite Heimat." Seit Jahren reist Bröder immer in dasselbe Hotel in den KĂŒstenort im Norden Mallorcas. Immer in dasselbe Zimmer. Doch diesmal geht es woanders hin. In Porto Petro im Osten wird eine Schlagerreise angeboten. Nino de Angelo und Bernhard Brink bringen den Deutschen dazu, seine Gewohnheiten zu Ă€ndern. "Sie treten jeden Abend anstelle der normalen Hotelanimation auf."

"Ausziehen, ausziehen, ausziehen"

Die Schlagerpartys am Ballermann hingegen sind nichts fĂŒr Bröder. "Ich mag die Menschenmassen und die Feiern in den Diskotheken nicht." Trubel gibt es reichlich an der Partymeile. Aus den Musikboxen an der Playa de Palma dröhnt dieser Tage in voller LautstĂ€rke die ĂŒbliche Musik. "Ausziehen, ausziehen, ausziehen", grölt eine Gruppe junger MĂ€nner in einer Bar.