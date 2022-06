Westerland (dpa) - Auf Sylt bleibt es trotz der Bef├╝rchtungen eines Ansturms von Tagesg├Ąsten mit dem 9-Euro-Ticket weiter ruhig. Die Polizei sprach am Sonntagmorgen von einer normalen Einsatzlage wie man sie in in einer Samstagnacht im Sommer habe.